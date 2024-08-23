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新竹市風箏節8/31登場 巨龍風箏將飛翔天空

2024/8/23 17:14
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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日登場，市政府今天表示，呼應龍年以「Dragon Day」為主題，將多種造型巨龍風箏飛翔於天空，入夜後還有夜光風箏展演，將點亮南寮夜空。

新竹市政府將辦「2024新竹市國際風箏節」，今天辦記者會為活動宣傳，現場有飛天龍、暴龍等巨龍風箏飛翔於天空，也吸引路過民眾駐足拍照。

代理市長邱臣遠致詞說，今年風箏節呼應龍年，打造主題為「Dragon Day」，現場將展演多種造型的龍風箏，此外今年的地景風動裝置藝術，除有設置擬真巨龍風箏，還有15公尺長的三頭龍地景風箏，讓民眾彷彿走入龍的世界中。

市府產發處長許智堡告訴中央社記者，風箏節期間，入夜後將有夜光風箏展演，此外巨龍地景風箏將點上燈光，閃亮全場，將新竹夜空點綴得絢麗燦爛。

許智堡說，此次風箏節也安排momo家族親子表演、幻光馬戲團、狐獴三兄弟、非洲鼓等親子互動表演，很適合親子前來，民眾也可順遊魚鱗天梯、17公里海岸線等觀光景點，感受新竹自然之美。

他說，民眾在活動期間於新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮店家消費，並以「行動支付」方式付款（不限消費金額，便利商店除外），可在活動會場的「紀念風箏兌換區」兌換紀念小風箏1支，每天限量500份。

另交通接駁部分，許智堡表示，新竹火車站和樹林頭停車場皆設有直達新竹漁港的免費接駁車，民眾可多加利用。（編輯：李錫璋）1130823

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