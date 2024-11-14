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屏東南州金牛陣 戴明志號召軍人弟兄傳承客庄文化

2024/11/14 22:24（11/14 22:36 更新）
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金牛陣是屏東縣南州鄉三年一科迎王亮點，扛牛偶演出相鬥需要體力，大埔子弟戴明志號召軍人弟兄參與，幫助客庄大埔社區文化傳承。中央社記者黃郁菁攝 113年11月14日
金牛陣是屏東縣南州鄉三年一科迎王亮點，扛牛偶演出相鬥需要體力，大埔子弟戴明志號召軍人弟兄參與，幫助客庄大埔社區文化傳承。中央社記者黃郁菁攝 113年11月14日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東南州迎王平安祭典熱鬧進行中，今年客庄大埔社區特色陣頭，在曾是職業軍人的大埔子弟戴明志號召下，同樣由軍人弟兄協力上陣。金牛陣曾面臨傳承危機，如今不斷壯大且將迎來新牛偶。

超過1甲子歷史的金牛陣是南州鄉三年一科迎王亮點，依大埔社區發展協會資訊，大埔社區是南州鄉的客家「方言島」，周圍村落皆為台語族群。此地居民早年從竹、苗一帶遷來，也將北部客家文化帶下來。民國47年大埔社區欲參與東港迎王，最終居民討論出搬演故鄉新竹新埔鎮廟會中見到的逗趣牛陣。

大埔社區僅為萬華村其中2鄰，戶數約70至80戶，人口約300多人。近年人口外流、社區老化，12年前迎王居民一度決定金牛陣不演出，僅拖行參與遶境，當時是職業軍人的戴明志，聽聞熱愛的家鄉文化面臨危機，決定出奇招助家鄉文化存續。

「金牛陣文化是阿公那輩帶下來的，斷掉的話好像少了什麼」，戴明志昨天接受中央社記者訪問吐露，扛牛表演需要體力需要壯丁，而當代社會一般工作難以一次安排多天假日。因職務之便，號召軍中弟兄一起「愛民活動」，也讓弟兄放放電。

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12年前開啟這個契機後，戴明志說，國軍弟兄、退役軍人便成了金牛陣的固定班底，有人已經參與多科，即使遠在馬祖也前來幫忙．每科也都有感興趣的新血加入，儼然是每3年1次的弟兄大聚會。

戴明志傳承傳統卻也不忘創新，他說，2隻牛偶都用了數十年，今年與他弟弟特地打造2隻擬真樣貌的新牛偶，要在16日遶境時盛大亮相。今年48歲的戴明志從小跟著爸爸、阿公走陣頭，看著2隻新牛偶的他，眼神仍映著童稚，以及滿滿對客家文化的驕傲。（編輯：陳政偉）1131114

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