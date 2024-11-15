2024美濃白玉蘿蔔 18日開放線上認股訂購

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）每到秋冬詢問度破表的「美濃白玉蘿蔔還有好豆季」，今年因颱風多、雨水多，農田打田整地、施肥播種時間一再延後。美濃農會今天宣布18日上午10時開放股東田區認股。

美濃區農會今天舉行記者會預告本年度重要活動日程，18日上午10時開放股東田區認股；12月14、15日在美濃客家文物館舉行2天活動體驗，12月還有個人農場不定期開放，以及客製化企業認股活動。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，由於極端氣候已是常態，已辦理14年的蘿蔔好豆股東會更能體現農作物種植重要。原本農會也很掙扎「認股機制是否能持續」，因需要事先認購收費，一來股東農夫管理壓力大；再者，天氣因素造成產量與品質影響「股東是否能接受」。

鍾清輝說，回顧歷年來參加股東朋友們，因為股東會活動不只是現場收穫農產品而已，有不少股東都能體會農民種植作物「靠天吃飯」真實感受。當天候不佳影響種植品質時也更願意接受狀況、允許農產品有長相較差的「格外品」，這些是只從超市購買農產品所無法體驗到的。

鍾清輝提及，也許未來蘿蔔好豆股東會的辦理機制會因應狀況有所調整，但只要有股東支持，農會與農民，會努力將這項拉近城市與土地關係、收穫土地情感活動持續辦理下去。

美濃農會表示，往年此時美濃菜市場就會看到成堆蘿蔔山，挑選蘿蔔的人絡繹不絕，農田裡也隨時有散客、團客預約下田拔蘿蔔景象。今年已11月中旬市場裡蘿蔔還稀稀落落，「物以稀為貴」，因為蘿蔔少，目前也幾乎沒有可開放體驗田區，預計要到12月初才有田區可以開放。

此外，不只白玉蘿蔔，連紅豆種植也大受影響，白玉蘿蔔與紅豆因種植時期頻繁降雨，今年預估種植面積(包含重新種植)不到往年一半。所以今年收穫的白玉蘿蔔、美濃紅豆更顯珍貴。

今天記者會現場並有紅白大廚現場評比，選用美濃秋冬代表作物，紅豆、白玉蘿蔔進行紅白大對抗。兩邊各自搬出在地特色料理，交由專業主廚蒲欣珍講評。

高雄市農業局今天新聞稿表示，今年活動主題「美濃好Chill(秋)」，邀請民眾秋冬來美濃拔蘿蔔、採毛豆，體驗在地Chill生活。「Chill」另方面也代表農人精神。

2024美濃白玉蘿蔔還有好豆股東會，有白玉蘿蔔200股、毛豆120股，計7場次、每股700元，蘿蔔約可採收30台斤以上、毛豆約可採收20台斤以上。

認股資訊可搜尋社群媒體臉書：美濃白玉蘿蔔及好豆股東會。股東會認購網站：美濃專賣店，單一報名網站，18日上午10時準時開賣，限量320股，數量有限、賣完即止。（編輯：孫承武）1131115