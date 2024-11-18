財劃法修法 侯友宜籲速通過國民黨版本

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市長侯友宜今天對財政收支劃分法修正案是否有其他版本的爭議表示，立法院討論初步已經通過國民黨的版本，希望再透過朝野協商，儘速通過。

侯友宜今天出席永和新生地（大陳地區）更新單元4公辦都更案簽約儀式，會後接受媒體聯訪，媒體詢及財劃法修正，傳出除了國民黨黨團版本外，還有一個智庫版本的爭議。

侯友宜表示，財劃法已經停滯了將近30年，大家一致性想法就是趕快修法通過，整個立法院討論過程當中，初步已經通過國民黨版本，希望再透過朝野協商，儘速的通過。

他強調，財劃法修正是朝野間衷心的盼望，相信只要透過公平合理的分配，可以讓地方能夠跟中央並肩作戰，共同面對台灣的未來。（編輯：方沛清）1131118