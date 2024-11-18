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晶品城轉型案遭議員指督導不力 竹市：持續輔導

2024/11/18 17:48（11/18 18:06 更新）
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民進黨新竹市議員劉康彥（前）18日質詢說，竹市晶品城購物中心原預計今年底應改裝完工並轉型卻無推進，是市府對業者督導不力。（劉康彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月18日
民進黨新竹市議員劉康彥（前）18日質詢說，竹市晶品城購物中心原預計今年底應改裝完工並轉型卻無推進，是市府對業者督導不力。（劉康彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年11月18日
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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天質詢說，竹市晶品城購物中心原預計今年底應改裝完工並轉型卻無推進，是市府對業者督導不力。市府說，會持續督導並輔導業者轉型。

劉康彥今天質詢表示，竹市晶品城購物中心是新竹市政府的BOT案，營運業者原要轉型做長照，進行閉館改裝，本來預定今年底前完工，如今卻是一場空。

劉康彥說，而業者無視契約在先，限時舊攤商捲鋪蓋走人，攤商擔心血本無歸，反映給市府卻被指爭議要由業者負責。

他表示，新竹市政府日前也透過新聞稿指「期盼轉型後能重新帶動周邊發展及興盛」形同為業者背書，但如今晶品城除停車功能，大樓仍荒廢在原址，這是市府對業者督導不力。

新竹市政府表示，晶品公司皆依照102年與市府所簽訂生效合約內容，持續履約且依投資契約繳納權利金，該公司自113年初封館改裝，並同時評估未來營運規劃，業者針對附屬事業進行轉型規劃中，市府持續督導業者並協助。

有關晶品公司與攤商爭議，市府說，是公司與攤商間的契約糾紛，該公司應依契約與攤商循司法途徑處理，以求公平合理解決相關爭議。

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市府表示，民間投資（BOT）推動公共建設，是希望透過民間資金及借重工作效率、專業經營能力，政府與民間透過合作促進商業發展，只要業者符合都市計畫土地使用管制相關規定，市府均樂觀其成。

市府提供資料指出，新竹市林森路立體停車場BOT案及其附屬事業商場，依照新竹市政府於102年與民間機構（晶品開發實業股份有限公司）所訂立的投資契約規定履約，該場於105年10月8日正式啟用。（編輯：李錫璋）1131118

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