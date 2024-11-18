議員籲檢討藝文場館經營不善 竹市：文資身分限制多

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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天質詢說，文化局轄下有多個委外經營的藝文場館，經營不善、長年虧損應檢討。市府表示，場館多具文資身分且限制多，難以與商業空間比較。

劉康彥今天質詢表示，新竹市文化局轄下有多個委外經營的藝文場館，長年虧損，據審計室統計，1年虧損最高達新台幣770萬元，市府應主動介入輔導，否則長遠將損及市民權益，失去古蹟或歷史建築修復再利用、活化的本意。

他說，截至去年底，文化局透過促參委外的藝文場館計有辛志平校長故居、李克承博士故居、南大路警察宿舍、新竹州警務部部長官舍、鐵道藝術村及將軍村等處，除辛志平校長故居與李克承博士故居有盈餘，其餘皆虧損。

劉康彥指出，活化古蹟或歷史建築確實不容易，但也不乏成功案例，不過新竹市虧損的情況太嚴重，建議代理市長邱臣遠應檢視共通性與個別性的經營困境，主動給予業者營運建議。

會後文化局透過文字補充表示，針對廠商營運績效獲利不佳，主因是此類文化館舍多數具有文化資產身分，維護成本高且空間運用限制多，契約中規定經營單位需辦理相當比例或一定場次以上的藝文展演活動，在性質上難以與一般商業空間比較。

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至於虧損金額較大的影像博物館，文化局表示，此案在促參履約階段時，定位以影像文化保存與利用、電影放映為主用途的公共場館，非一般純餐飲空間，加以人力放映、版權費、設備維護等所費不貲，促參廠商實難以獲利，目前已收回由文化局自行經營，將打造為影像製作等學習教育培育與文化體驗空間。

文化局指出，後續將輔導委外營運團隊，持續合作規劃策展等藝文活動，並運用多元行銷管道，吸引民眾共同參與，以利場館永續發展，共創市府、民間機構與市民「三贏」局面。（編輯：李錫璋）1131118