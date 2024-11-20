大樓裝修住戶屢陳情引粉塵 新北市開罰9萬令停工

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北20日電）民進黨新北市議員戴瑋姍指出，某住商大樓住戶男子墜樓身亡，死者生前曾多次因大樓施工粉塵影響健康而陳情。新北市府今天表示，派人員稽查後，開罰9萬元並勒令停工。

新北市板橋區中山路某住商大樓18日下午發生墜樓事件，1名住戶男子從高約4層樓高處墜落。消防人員據報到場時，男子已無生命跡象，送醫搶救仍不治。警方今天指出，經調查無外力介入，已以輕生結案。

戴瑋姍在臉書（Facebook）貼文質疑，這名男子墜樓身亡前，曾因大樓裝潢施工粉塵影響健康而多次向新北市府陳情。市府應說明公務機關有無懈怠，為何未即時要求裝修業主改善，請施工單位做好工地環境整潔。

她並轉貼網友留言指稱，大樓原有KTV營業，疑因施工拆除裝潢未做好防護措施，導致整棟大樓遭粉塵污染，讓住戶呼吸不適。

戴瑋姍表示，住戶與大樓管委會總幹事共向市府檢舉有10次以上，市府兩手一攤竟要求管委會自行約束施工廠商，但管委會並無公權力，司法程序更是緩不濟急。市府不作為，須負起責任。

對此，新北市環保局今天指出，11月10日、12日、14日接獲陳情後，3度前往現場稽查；前2次到場時工地未作業，已責請社區管委會代轉施工業者加強防制措施；11月14日第3度稽查，當下未發現明顯粉塵逸散致空污，但當面明確告知業者應注意事項，並立即回覆陳情人全案處理進度。

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新北市工務局表示，KTV業者6月申請裝修及拆除執照施工許可。昨天到現場稽查，發現業者雖未施工，但發現施工造成工區以外有揚塵狀況，依建築法「灰塵散播，有妨礙附近之安全或安寧者」開罰施工單位新台幣9萬元，並勒令停工。施工單位須妥善揚塵防護措施後，報工務局查驗才准許再次施工。（編輯：戴光育）1131120

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