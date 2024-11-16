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紙風車劇團親子夜 新北板橋演「蕃薯森林奇遇記」

2024/11/16 21:37
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）民進黨新北市議員戴瑋姍今天晚上邀紙風車劇團，在板橋體育場前面廣場演出；民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，感謝戴瑋姍照顧地方舉辦親子活動，更打造友善親子育兒環境。

市議員戴瑋姍今晚邀紙風車劇團，演出「蕃薯森林奇遇記」，她也以白雪公主裝扮造型上台致意。身兼市黨部主委的立委蘇巧慧、前民進黨立法委員羅致政也到場，與民眾一起欣賞精彩演出。

戴瑋姍說，希望讓板橋成為更友善的育兒環境，也成功爭取多個共融遊戲場，並爭取在板橋聯合醫院改建後，納入兒童早療資源，提供更好的醫療服務。她說，要帶著寶貝孩子，和劇中主角一起經歷奇幻世界。

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「蕃薯森林奇遇記」的冒險故事，改編自經典童話「小飛俠」，描述蕃薯島上的國王生病，蕃薯大臣邀請各路英雄取悅國王；後來發現，要治好國王的病，須到蕃薯森林尋找「幸福鳥」。

蘇巧慧稱讚戴瑋姍長期耕耘板橋，重視親子權益，用心照顧地方，除親子活動也打造友善親子育兒環境；在市議會問政專業，問政犀利。擔任民主進步黨發言人時，積極為市民發聲。（編輯：張銘坤）1131116

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