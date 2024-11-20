台中寵物兔公園民眾帶狗進入惹議 市府：加強宣導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市政府在北區中正公園打造寵物兔專區，卻有民眾發現飼主不聽勸導帶哈士奇犬進入，市府運動局今天表示，將加強宣導，並適時檢討管理規則，避免民眾帶非兔子寵物進場。

有網友在社交平台貼出影片指稱，昨天帶著寵物兔到寵物兔遊戲公園時，碰到有飼主帶著哈士奇犬要進寵物兔公園，上前規勸無效還發生口角互嗆。影片公布後，引發網友討論，有網友留言，兔子真的很膽小，看到狗狗很容易被嚇死。

台中市建設局表示，市府考量不同種類寵物需求，經傾聽民意與凝聚地方共識，在建設局與運動局協力合作下，於台中市特別打造1處兔子專區，讓喜愛兔子的市民們有一起放風與交流的兔子寵物專區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

建設局指出，兔子專區依寵物特性區分為A區（已結紮公/母兔、未結紮母兔）及B區（未結紮公兔）等2個區域，還設置休憩涼亭及清洗區供飼主運用，提醒市民應遵守場地使用規範，共同維護台中市寵物友善空間。

運動局說明，市府於112年4月由運動局與建設局合作下，打造寵物兔子遊戲公園，並於現場公告使用規定，運動局除將督導管理單位北區國民運動中心派員加強巡視及勸導外，並會適時檢討管理規則，避免民眾帶其他非兔子寵物進場，以維持這處遊戲公園使用的友善性。（編輯：李亨山）1131120