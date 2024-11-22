工程土方無處去衍生亂倒 鍾東錦力推合法土資場

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣近年廢土、廢棄物濫倒案頻傳，縣府分析主因是缺乏後端去化管道。縣長鍾東錦今天說，合法土資場是必要，力推公辦民營土資場，土方來源透明、24小時監控，有效杜絕亂象。

苗栗縣議會今天進行縣政總質詢，無黨籍議員徐永煌、曾玟學先後關切土資場申設議題。徐永煌說，苗栗縣境內80%為山地、丘陵，屢有不肖業者在郊區山凹處亂倒廢土、廢棄物，一大原因是合法棄土場不足，工程剩餘土石方沒有合法去處，進而衍生非法傾倒猖獗，甚至夾帶廢棄物等後遺症。

然而，民間業者申設土資場往往引發民眾疑慮與抗爭，徐永煌詢問，縣府對於土資場有何監督、監測機制，確保未來營運避免夾帶非法棄土進入，以消彌民眾疑慮；曾玟學則建議縣府修訂自治條例，力促業者在申設前先與附近居民溝通，了解地方意願，作為選址參考，有助消弭爭議。

鍾東錦表示，地方要建設，必然產生營建剩餘土石方，苗栗縣內永久填埋型土資場僅1家，剩餘容量也不多，幾乎快滿，合法土資場是必要，否則連工程單位都得偷倒，政府有責任面對、解決此一問題，讓土方有合法的傾倒去處，「逃避只會加劇濫倒亂象」。

鍾東錦指出，目前各縣市其實都面臨營建土石方無處去的困擾，縣府推動公辦民營土資場，由縣府與地主合作，但一直沒人遞件申請，經修改部分規則後，已有數件投遞，縣府會從中挑選容易成案且居民能接受的地點設置。

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鍾東錦說，無論公辦或民間業者申設土資場，一定會要求土方來源清楚，且要求場內裝置多支監視器24小時監控錄影，連線到縣府，檢調單位也可加入，藉由強化管理，防止弊端發生。

鍾東錦認為，土資場填土後，原本的凹地變平坦，土地可二次利用轉作農場或其他用途，反而增加土地利用價值，並不是壞事，只是需要和地方居民做好溝通，取得共識，他也呼籲地方民代、意見領袖應給予正確資訊，不要用猜測、謊言去策動鄉親做激烈抗議，良性互動才能真正解決問題。（編輯：張銘坤）1131122