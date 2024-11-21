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苗縣與慈濟基金會簽合作備忘錄 8面向共善共好

2024/11/21 19:38（11/21 20:06 更新）
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苗栗縣政府與慈濟慈善事業基金會21日簽署合作備忘錄，雙方將針對8大重點項目攜手合作，推動苗栗共善、共好。前左2為苗栗縣長鍾東錦。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月21日
苗栗縣政府與慈濟慈善事業基金會21日簽署合作備忘錄，雙方將針對8大重點項目攜手合作，推動苗栗共善、共好。前左2為苗栗縣長鍾東錦。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月21日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府與慈濟慈善事業基金會今天簽署合作備忘錄，雙方將針對醫療健康、長期照護、教育防災、生態環保等8大重點項目，攜手推動苗栗縣共善、共好。

簽署儀式下午在慈濟苗栗園區舉行，由苗栗縣長鍾東錦與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表簽署合作備忘錄，合作範疇將涵蓋社區關懷、防災教育、救災合作、警消及眷屬健康照護、醫療衛生及長期照護、教育支持與發展、生態環保、青年公益等8大項目。

鍾東錦7日曾率縣府團隊前往台中慈濟靜思堂拜會證嚴法師，並提案建請協助有關醫療、教育等議題，希望慈濟基金會的支持下，共同創造地方多贏，今天進一步與慈濟簽署合作備忘錄。

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慈濟於民國105年捐資新台幣8億餘元援建縣內6所學校「希望減災工程」，鍾東錦感謝慈濟過去在教育與社福各方面的協助，他說，期待雙方合作關係更緊密並擴大範疇，加速落實各項建設、政策，讓苗栗更好、社會更祥和。

顏博文表示，慈濟深知部分偏鄉、農業縣在醫療、長照和教育資源普遍比較缺乏，因此在苗栗縣原本就有規畫各大志業的推動計畫，雙方簽署合作備忘錄後，將來有更清楚的聯絡窗口，合作事宜溝通管道更順暢，尤其希望貢獻長照領域的經驗，希望長輩能健康又有尊嚴的慢慢老化。（編輯：李淑華）1131121

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