大矽谷產業園區評估案 後龍鎮近千份問卷全贊成

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）因應桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣府辦理後龍鎮設置產業園區評估案。後龍鎮長謝清輝、苗栗縣議長李文斌今天遞交876份地方意願調查問卷，全數贊成，盼早日審核開發，帶動發展。

行政院9月30日核定桃竹苗大矽谷推動方案，將推動新竹科學園區擴建計畫及新設產業園區，初步盤點苗栗縣可列入評估開發科學園區或產業園區潛力區位包含竹南、頭份及後龍。

對於3處潛力區位，苗栗縣政府工商發展處分別辦理地方座談會，並透過專業顧問公司分析適合開發基地，以供進一步分析評估可行性，地方意願調查資料將納入成為重要參考。

謝清輝今天會同無黨籍後龍鎮代會主席花麗卿、李文斌、無黨籍苗栗縣議員林寶珠等人前往縣府，向苗栗縣長鍾東錦當面遞送876份後龍鎮設置產業園區可行性評估案地方意願調查問卷，全部表達「贊成」，並希望採區段徵收方式辦理開發。

李文斌表示，後龍產業園區的設置對苗栗縣南邊區域意義重大，目前苗栗縣18鄉鎮市南北落差太大，苗北快速發展，苗南卻相對沒落，若有後龍產業園區，相信可帶動苗南10鄉鎮經濟發展，提升就業機會。

李文斌指出，過去後龍科學園區開發因抗爭未成功，但這次與20幾年前不同，鎮民意願很高，整個後龍都動起來，相信這次配合大矽谷計畫，整個後龍發展指日可待。

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鍾東錦表示，以往後龍科計畫只能用一般徵收方式辦理，嚴重影響居民權益，當然會有抗爭，但中央提出桃竹苗大矽谷計劃，採區段徵收方式，相對保障權益，今天看到後龍鎮公所帶來近900份意願調查問卷，顯示後龍鄉親對大矽谷計劃寄予厚望。

鍾東錦說，行政院核定竹南、頭份與後龍鎮等3個區塊納入桃竹苗大矽谷計劃，3個鄉鎮同時啟動意願調查，未來中央審查時，相信贊同的比例越高，審查的速度與開發進度也越快，大矽谷計畫若能實現，對於整個苗栗縣的稅收、招商、就業人口甚至社會福利、衛生醫療都會產生巨大轉變提升，讓住在苗栗的人更幸福。（編輯：戴光育）1131121