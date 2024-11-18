苗縣基層農會總幹事候聘開跑 檢啟動查賄護選風

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗縣各級農會改選今天起至22日受理總幹事候聘人登記，首日有6名現任總幹事完成登記。因應農、漁會選舉，苗栗地檢署說，啟動選舉查察工作，將結合各友軍全力確保選風清明。

苗栗縣政府農業處農漁會輔導科今天起至22日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，在縣府3樓A301會議室受理各級農會總幹事候聘人登記。

今天受理首日，後龍鎮農會總幹事黃文恭在議長李文斌陪同下率先完成登記，接著苗栗市農會總幹事謝錦明、卓蘭鎮農會總幹事徐文欽、大湖地區農會總幹事徐欽志、南庄鄉農會總幹事陳乾安、銅鑼鄉農會總幹事曾義孝等人陸續完成候聘人登記。

基層農會選舉被視為縣市長選舉前哨戰，今天多名現任總幹事登記期間，苗栗縣長鍾東錦也到場致意，為候聘人加油打氣。

鍾東錦指出，過去農會改選由於派系尖銳，競爭相當激烈，現在比較沒有這麼尖銳，他認為用協調方式最完美，並鼓勵讓青農參與農會事務，有助強化提升組織管理和行銷，希望農會代表、理監事年輕化，增添年輕人的角度來看農業，更能符合時代潮流，讓農業發展向前邁進。

地方人士指出，全縣17個鄉鎮市農會，除了大湖地區農會和通霄鎮農會，其餘應多已整合完成，就連縣長選舉唯一沒有支持鍾東錦的公館鄉農會總幹事古雪雲，被視為前縣長傅學鵬嫡系人馬，都以另有生涯規劃不登記候聘，預料將由現任公館鄉農會推廣部主任林幼詩出馬，林幼詩也是鍾東錦團隊、縣府文化觀光局長林彥甫的妻子。

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因應114年農、漁會選舉，苗栗地檢署今天舉辦「苗栗地區114年農漁會選舉選舉查察期前策略會議暨偵查不公開教育訓練」，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村提醒，這次競選期間適逢農曆春節，有心人士易利用年節活動進行妨害選舉行為，越早開始準備查察工作越能妥適應對。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙表示，農漁會選舉查察工作已啟動，將結合轄區檢、警、調、廉、移等機關，掌握各候選人所屬派系及動向，就選情較激烈特定區域，列為重點查察對象，積極追蹤資金來源及相關選舉動員狀況，隨時掌握選舉相關動態，並適時偵蒐處理，共同打擊任何影響農漁會選舉公平性的行為，以維護乾淨清明選風。（編輯：李錫璋）1131118