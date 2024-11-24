屏東BSPT極屏獎 青創品牌選出7家金獎台中展售

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏東縣政府設立「BSPT極屏」獎，幫助在地青創品牌開拓多元市場；今年從20家屏東青創品牌中選出7家金獎，22至24日在台中展售，推廣屏東品牌創新價值與永續理念。

縣府「BSPT極屏」獎青創品牌，22至24日在家樂福impact影響力概念店台中西屯店舉辦展售活動，屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁昨天到現場分享金獎品牌故事與社會影響力未來趨勢。

李雨蓁表示，縣府透過「極屏計畫」，協助青創品牌強化產品力與品牌行銷，今年推動升級版「BSPT極屏」徵選計畫，結合世界永續趨勢與社會影響力，經由專業講師課程與品牌輔導，最終遴選出7家金獎品牌。

李雨蓁說，金獎品牌從友善環境、使用在地食材、循環經濟到性平倡議，各以自身堅持實踐社會影響力，包括安捷水產（魚魚小舖）、狐說茶酒Fox Say Tea Liqueur、南國紅逗、惦佃、蜂女孩商號、碗裡的茶及嶺客運動；這些品牌不僅是屏東青創品牌代表，更展現屏東在永續發展與社會影響力領域的全新能量。

勞青處發布新聞稿表示，「BSPT極屏」獎結合社會影響力概念，幫助青年創業品牌開拓更多元市場；今年從20家屏東青創品牌中最終選出7家獲得金獎，台中展售活動除促進現場產品熱銷，也推廣屏東青創品牌的創新價值與永續理念。

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勞青處指出，展售活動設計多項互動內容，包括展售限定優惠、打卡分享有獎徵答，以及極屏品牌見面會等活動，由7家金獎品牌業者與消費者零距離互動接觸，現場氣氛熱烈；參與屏東青創品牌，也因這次展售活動廣受關注，並從中直接面對市場反饋，提升品牌知名度及行銷力。

「BSPT極屏」相關品牌資訊，可在「屏東青創極屏」（www.bspt.com.tw）查詢，並透過網站連結至青創業者官方頁面，或至「屏東縣青年學院」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢活動資訊。（編輯：陳仁華）1131124