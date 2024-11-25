台灣隊長陳傑憲祖厝在雲林 族親點香告慰喜訊

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）台灣隊在世界12強棒球賽贏得冠軍，台灣隊長陳傑憲的祖厝在雲林縣北港鎮，其伯父陳山水看到姪子在棒球場上傑出表現，欣喜萬分，今天點香告慰祖先喜訊，「陳家最大的光榮」。

世界12強棒球賽台灣隊，昨天以4比0完封日本奪冠，陳傑憲昨晚的3分砲更寫下隊史，他拿下MVP後多次淚灑球場，更感謝天上的父母。

前民進黨立委蘇治芬今天在臉書（Facebook）寫道，台灣之光是北港鎮樹腳里之光，2024棒球錦標賽世界冠軍、MVP陳傑憲，其祖父母來自樹腳里過溝庄，與有榮焉。

樹腳里長許憶珀今天趕到陳傑憲祖厝祝賀，向陳山水道賀，誇讚陳傑憲不僅是台灣之光，更是北港之光。

陳山水說，他和陳傑憲的父親為堂兄弟，陳傑憲一家在30多年前已移居高雄，但每逢年節還是會返鄉拜拜。

陳山水回憶，陳傑憲小時候偶爾會與父親返鄉過節，記憶中的他話不多、很有禮貌，看到長輩也會打招呼，偶爾會談及棒球。

陳傑憲昨天晚上拿到世界冠軍，陳山水今天點香將喜訊告慰列祖列宗，「阿憲為國爭光，打出了世界冠軍」。

陳山水指出，昨天看完比賽到今天醒來還很高興，也為一生熱愛棒球的堂弟（陳傑憲亡父）感到欣慰，希望陳傑憲繼續認真打拼，陳氏家族以他為榮。（編輯：陳清芳）1131125