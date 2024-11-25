台灣隊長陳傑憲曾是台電人 台電同慶發送650份炸雞

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）世界12強棒球賽，台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，台灣隊長陳傑憲曾是台電棒球隊一員，台電今天在高雄鼓山區發放650份免費炸雞，與民眾同慶。

台電棒球隊今天下午3時在台電高雄區營業處外發免費炸雞，有不少民眾提早1小時就在外頭排隊，650份炸雞20分鐘內就發完，民眾直呼「中華隊真是太神了，昨晚全台度過魔幻驚奇一晚」。

台電高雄區處處長黃志榮表示，台電用心支持台灣棒球選手，更常讓球隊走入校園、社區、偏鄉，致力帶動基層體育發展，讓每一個小朋友都有機會接觸棒球；這次賽事非常精彩，更凸顯台電推廣基層體育，以及推動地方棒球文化的重要性，今天活動就是要給台灣棒球及台電棒球隊按一個讚。

此次賽事表現亮眼的陳傑憲，過去曾在台電棒球隊服務，陳傑憲過去隊友吳明儀表示，過去陳傑憲在台電棒球隊訓練的日子，打擊訓練每天都要打1籃大賣場推車大約300顆的球，這次陳傑憲的表現讓人與有榮焉。

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吳明儀透露，台電高訓中心棒球場全壘打牆後方有一面用電線桿立起的攔網，這主要是為了避免大學長林益全常常擊出大號全壘打、打到牆外車輛及行人而設立，陳傑憲當時訓練就經常和其他學長以此為目標，比賽誰打到網子比較多。

台灣隊奪下首座世界12強棒球賽冠軍，不少旅宿、餐飲都推出限時3天優惠同賀，義大遊樂世界現場購票享門票買1送1；三分春色全台103家門市，金萱買1送1；萬豪酒店午餐「豪享自助餐廳」4人同行1人免費，炭黔燒肉則是「A5和牛肩捲心」免費送活動，並同步慶祝中華旗艦店開幕，推出雙人組合特惠。（編輯：陳仁華）1131125