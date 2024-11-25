醒問「台灣棒球有win嗎」 插管病患出院趕上奪冠日

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化秀傳醫院日前收治一名昏迷插管病人，醒來寫下第一句話問「今天台灣棒球有win嗎」，這名病患昨天出院，趕上台灣隊奪下世界12強賽冠軍。

彰化秀傳醫院首席副院長李佳穎今天接受媒體訪問時表示，這名病患17日因意外轉診到彰化秀傳醫院，因意識不清送加護病房插管治療，18日清醒時因戴呼吸器及插管無法說話，透過白板寫下的第一句話就是詢問「今天台灣棒球有win嗎 12強VS澳洲」。

患者得知台灣擊敗澳洲後，雖戴著呼吸器仍可見其笑容，心跳加速，血壓也有變化。

李佳穎說，這名患者昨天辦理出院，剛好趕上台灣與日本爭冠，台灣隊奪下冠軍後，患者在臉書（Facebook）留言感謝護理師當時第一時間告知他比賽結果。

這名患者說，昏迷前他只記得贏澳洲就有機會晉級，並澄清自己沒有簽賭，純粹愛棒球；當時寫「win」是因為手受限制，「贏」比劃太多。

有網友恭喜患者平安歸來，並稱「不只棒球，你的人生也真的win」，還有人說不只贏澳洲，還贏得冠軍。（編輯：唐聲揚）1131125