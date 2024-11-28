本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

國際遊艇展高雄登場 陳其邁力推亞灣建設與風光

2024/11/28 22:31（11/28 22:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（左4）28日出席第4屆台灣國際遊艇展，本屆展覽為首次採全戶外展區，展出船艇數量更是創下歷屆新高。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月28日
高雄市長陳其邁（左4）28日出席第4屆台灣國際遊艇展，本屆展覽為首次採全戶外展區，展出船艇數量更是創下歷屆新高。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市長陳其邁今天出席第4屆台灣國際遊艇展，他表示，高雄遊艇產業產值約占全台8成，市府將持續結合中央資源，支持高雄遊艇產業的發展，並強化港灣設施，提供最好服務。

睽違6年，台灣國際遊艇展今天在高雄亞灣區登場，展期至12月1日，此次國際遊艇首次採全戶外展區，展出船艇數為創歷屆新高，共有56間廠商、12個國際品牌與77艘船艇參展，展區橫跨亞灣、嘉信、亞果愛河灣及第3船渠等4大遊艇碼頭。

陳其邁致詞表示，高雄擁有全台灣最美麗的港灣，城市歷經從小漁村、農產品出口到全球第3大貨櫃轉運港的工業化發展，如今隨著舊港區的翻新，已成為智慧城市解決方案的重要輸出據點。

陳其邁說，高雄正持續轉型，從「賣香蕉」轉型到「賣軟體」，更吸引台積電到高雄設立2奈米半導體製程工廠，未來將逐步擴增到5座先進製程工廠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳其邁表示，高雄市遊艇產業產值約占全台8成，市府結合中央資源，將亞灣區打造高雄市民休閒的重要場域，同時吸引更多國內外的海洋愛好者造訪高雄。

陳其邁也趁機邀請民眾，除了到夢時代欣賞美麗跨年焰火，也造訪亞灣區真愛碼頭，參與知名影集「魷魚遊戲2」的宣傳活動，期待遊客藉此機會深度探索高雄，不僅欣賞港灣風光，也能挑選到全球最好的遊艇。（編輯：陳政偉）1131128

陳其邁
議員籲立德棒球場設名人堂博物館 陳其邁：可評估Netflix「魷魚遊戲2」12/26上線 角色先登高雄港
第4屆台灣國際遊艇展
2024台灣國際遊艇展登場 「超跑遊艇」將開放搭乘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：