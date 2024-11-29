慶祝12強台灣隊奪冠 花蓮東大門、市場發加倍券

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）慶祝台灣隊奪得世界棒球12強冠軍，花蓮縣府即日起至12月21日加碼市集加倍券，每週五、六限量發放；東大門夜市今天起連續3天發放夜市加倍券、全區消費打8折。

市場加倍券活動，從今天起至12月21日，連續4週的週五、六在公、民有零售市場展開，用新台幣100元可兌換200元加倍券，早市上午8時起發放、午晚市下午2時30分起發放，各市場數量有限，發完為止。

花蓮縣府觀光處指出，今明2天共5處市場參加，包括花蓮市復興市場、中華市場、中山市場、吉安鄉太昌三角市場、黃昏市場，部分市場預計下週加入。

東大門夜市也響應慶祝活動，今天起一連3天每天晚間6時起於夜市內4區發放「東大門夜市限定市集加倍券」，現金100元可兌換200元面額加倍券，限當天於東大門夜市內使用，還有全園區消費打8折。

花蓮縣府觀光處指出，市場加倍券每人每市場限兌換1次，必須於當天在市場內使用完，不可找零，希望刺激民眾消費。（編輯：謝雅竹）1131129