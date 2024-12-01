議員揭市府員工離職率高 北市府爭取提高職等待遇

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市議員陳慈慧指出，北市府員工離職率高，且從上到下都有，應正視職場問題；台北市人事處說，因公職報考率降低且中央新單位挖角，已爭取提高職等和改善待遇。

民進黨市議員陳慈慧於11月29日在台北市議會市政總質詢時指出，前台北市長柯文哲執政時被稱「『柯』政猛於虎」，因為台北市政府員工離職率很嚴重；但北市府近幾年的離職率仍高，是否知道原因為何。

台北市長蔣萬安答詢表示，台北市人事處有統計，北市府近3年的離職率平均約為19%。

陳慈慧指出，根據離職人數統計資料顯示，北市府近5年都居高不下，今年截至10月底已達2337人離職，2020、2021、2022（柯任內最後1年）、2023年則分別為1974人、1960人、2618人、2426人離職，是否為北市府跳船潮。

她提到，公務員離職原因很多，但北市府近年從基層到中階公務員離職率都高；且近兩年連薦任九職等主管和簡任文官的離職狀況也很嚴重，今年就有147人、去年也有122人，都比以往要高，似乎北市府從上到下都在離職。

其中，台北市立聯合醫院、消防局和稅捐稽徵處，為近年離職人數前3名。

陳慈慧表示，根據去年北市府員工滿意度調查統計，員工不滿意內容包括「工作壓力大、職涯發展機會、組織溝通」等，且約有26%至28%員工認為工作過量需加班，甚至還有霸凌等問題發生，諸多狀況環環相扣，惡性循環造成公務員最終想離職，認為北市府應正視這些問題。

人事處長張建智說明，部分離職人數統計，是包含屆齡退休人員在內；高階公務員近年離職情形，是因中央政府陸續新增機關，包括職等、薪水都較北市府職務高，自然跳槽情形也增加。

張建智提到，目前北市府仍有1000多個缺額，部分是考試缺，但因報名人數減少、錄取人數又不足額，目前先以約聘雇人員代補以因應缺額。

同時，北市府也有向中央申請，希望能提高職等、增加待遇，希望藉此將人才留在北市府。

張建智說，有提醒各機關盤查業務，涉及核心性業務讓公務員做，其他業務則可讓約聘僱幫忙，以減少公務員的工作壓力過大。（編輯：張銘坤）1131201