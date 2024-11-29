棒球12強賽青旅房價漲太兇 議員籲北市加強稽查

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸29日電）北市議員陳慈慧指出在棒球12強賽事於大巨蛋舉辦期間，周邊住宿出現天價，如青年混宿一晚要新台幣4500元等；觀傳局長王秋冬表示未接獲申訴，但會加強稽查哄抬價格。

台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，民進黨議員陳慈慧表示，在大巨蛋舉辦世界棒球12強賽事期間，周邊房價出現濫漲，某青年旅館混宿床位一晚要價4500元，女性床位甚至要6000元以上。

觀光傳播局長王秋冬說，業者會把價格報給觀傳局備查，可依據市場機制在這個範圍內自己調整，若超過上限觀傳局可稽查，沒改善可開罰1至5萬元。

王秋冬說，目前沒接到申訴案，但會在大活動期間加強稽查避免業者漫天喊價，也告訴業者或床位已滿或不想賣就直接標示，不要訂出天價。

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陳慈慧舉例，3月高雄大港開唱，有青年旅館業者趁機將一個床位漲到一晚2700元，超過備查房價的40%，高雄市政府觀光局開罰15萬元；希望觀傳局有積極作為，因為短時間大量住房需求未來會越來越多，不要讓住宿價格被炒作或有不合理波動。

王秋冬回應，除了加強稽查以外，也會加強旅宿業者教育訓練，或是用簡訊即時通知大家需留意的狀況；陳慈慧提醒不要讓遊客來台北玩，卻被當肥羊宰。（編輯：張銘坤）1131129