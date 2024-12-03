本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票9-10月中獎清冊 foodpanda花5元中千萬
首頁 / 地方

十三行博物館推考古餐具 史前文化躍上餐桌

2024/12/3 16:21（12/3 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市立十三行博物館推出「食．叁」考古系列餐具組，設計靈感源自新北市八里區的國定大坌坑及十三行兩處重要考古遺址。（十三行博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月3日
新北市立十三行博物館推出「食．叁」考古系列餐具組，設計靈感源自新北市八里區的國定大坌坑及十三行兩處重要考古遺址。（十三行博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 113年12月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市立十三行博物館今天表示，推出「食‧叁」考古系列餐具組，以現代設計重新詮釋大坌坑文化及十三行遺址特色，展現史前文化獨特魅力，希望大眾在日常生活也能認識歷史。

十三行博物館發布新聞稿說，餐具組設計靈感源自重要國定考古遺址新北八里區大坌坑及十三行。

根據十三行博物館官網資料，大坌坑文化距今約5500年到4500年前；十三行文化距今約1800年到350年前。

十三行博物館說，餐具組中瓷碗由新北鶯歌燒品牌「新旺集瓷」以精湛工藝重現大坌坑文化代表性陶器，用傳承超過90年陶瓷製作技術巧妙復刻，細膩還原口緣的凸脊、刻劃紋及腹部粗繩紋。

十三行博物館表示，筷組上裝飾著取自十三行遺址最具代表性國家重要古物「人面陶罐」，生動傳神人面造型，展現史前十三行人的精湛工藝與豐沛創造力，每件餐具都經嚴謹設計與製作，不只實用，更是融合古今的藝術品，為現代餐桌增添歷史溫度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，外包裝以新穎手法呈現遺址依山傍海獨特地理風貌，融入北海岸遼闊、觀音山雄偉及淡水河口壯麗，搭配標示大坌坑遺址位置的特製腰封。

十三行博物館長羅珮瑄表示，推出「食‧叁」考古系列餐具組，是致敬台灣文化資產，希望現代人在日常生活中也能接觸考古，感受文化傳承感動。「食‧叁」考古系列餐具組即日起在十三行博物館文化商店限量販售，更多資訊可查詢十三行博物館官網。（編輯：李明宗）1131203

羅珮瑄
十三行博物館門票 享淡水八里逾60間店優惠十三行博物館推史前動物特展 還能手作文蛤項鍊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：