新北環狀線震損將復舊 12/9日起全線動態測試

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北環狀線受到0403強震受損後，經施工搶修後即將完成復舊；新北捷運公司今天表示，自12月9日起將進行全線動態測試，但原關閉3車站仍不開放，乘客需前一車站下車。

新北捷運公司發布新聞稿表示，目前整體修復工程已接近尾聲，在完成最後復舊工程收尾的同時，新北捷運公司也同步展開票務、通訊、號誌、供電等系統126項靜態測試。

新北捷運表示，至於區間與全線66項動態測試，包括中和站至板橋站區間的動搖測試，以及和大坪林站至產業園區站間列車自動行駛功能性測試，目前功能均正常，接下來將以全日全線運轉方式檢驗其穩定性。

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新北捷運表示，將於9日進行全線動態測試，也就是整體系統安全及功能的全面檢視，測試期間，環狀線將恢復原尖峰5到7分鐘、離峰8至10分鐘的班距，旅客可依原車站指標標示於固定月台及方向進行搭乘。

新北捷運表示，全線動態測試期間，原關閉的板新、中原及橋和等3站仍維持不開放旅客上下車作法，也就是在前一站實施清車不載客模式，當列車行駛到板橋站及中和站時，乘客需全數下車，再轉搭接駁公車，以確保進行動態測試時的順利與安全。（編輯：張銘坤）1131208