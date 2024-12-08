高空雷射光嚇死鴨群 潮州音樂祭主辦方承諾不再使用

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣潮州鎮在地居民發起音樂祭，日前高空遠燈試燈，附近鴨農反映鴨群被嚇死。主辦方致歉並表示活動中不使用強光，上網反映的鴨農也表示不再追究，支持潮州在地音樂文化。

屏東縣潮州鎮在地居民7、8日舉辦音樂祭，6日晚間試燈。有鴨農上臉書（Facebook）在地社團「屏東縣潮州鎮」反映，試射燈光造成許多鴨子驚嚇受傷死亡。

主辦方透過臉書回覆，舞台燈光測試中，不慎使用高空遠燈，導致竹田鴨農嚴重抗議，對此感到非常抱歉。另外了解到日前潮州婚禮活動中也曾使用高空燈光，造成鴨隻重大損失。因此決定2天活動中，全面禁止舞台燈光使用高空遠燈，期望能平息竹田鴨農怒火，展現對鴨農的尊重。

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在臉書上反映鴨隻損失的鴨農表示，主辦方很有誠意，不再打高空光束燈，把傷害降到最低，因此不再追究；希望大家多支持潮州在地音樂文化，盼活動順利圓滿。

潮州鎮公所表示，活動為民間單位辦理，事先未告知公所高空遠燈使用，否則就會告知禁用。潮州附近許多雞、鴨農場，遠燈易引起家禽受驚踩踏，公所主辦活動皆不使用遠燈，所幸此次民間單位經告知也停止使用。（編輯：張雅淨）1131208