人事異動降調2主管惹議 竹市府：尊重生涯規劃

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）新竹市府一級主管日前調動，民政處副處長陳麗琪降調兵役科長、國際與大陸事務科長蕭明恩降調專員，有市府人員認為未適才適任。竹市府今天指出，尊重個別主管的生涯規劃。

新竹市政府6日發布人事調動，包括城市行銷處處長嚴翊琦調任產業發展處長、城銷處副處長呂清松調任產發處副處長；產發處長許智堡調任行政處長、行政處副處長洪明仕調任民政處副處長。

另外，城銷處長由勞工及青年處長林昱志接任、城銷處副處長由市府簡任秘書謝濬鴻調任；勞工及青年處長延攬吳達偉接任。這波人事案於今天起生效。

竹市府內人員告訴中央社記者，陳麗琪降調兵役科長，蕭明恩降調專員，未適才適任；洪明仕的專業在環境生態永續領域，理應調至環保局更為合適，卻調接民政處副處長。

對此，竹市府透過文字表示，經盤點公務人力、整合行政資源、簡併機關組織，除配合組改調整人事，期望在職務輪調中，讓市府團隊的高階主管有更豐富的行政歷練、熟悉各項職責，強化為民服務能量。

竹市府指出，這次調整也尊重個別主管的生涯規劃，並因應當前市政發展步調，調整更加專業、更具效率的市府團隊，提供巿民完善的服務。

另外，勞工及青年處長由網路名人「Z9」吳達偉接任，民進黨新竹市議員日前認為，民眾黨議員落選人接連寄生竹市府。對此，竹市府日前回應，盼藉其加入持續落實青年活力施政策略。（編輯：戴光育）1131209