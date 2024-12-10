台日教育交流研修團參訪南一中 體驗百年文化底蘊

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府觀光旅遊局與日本台灣教育旅行支援學者連線（SNET台灣）合辦台日教育交流研修團，安排參訪台南400相關活動與景點，昨天參訪台南一中校園，體驗百年學府文化底蘊。

台南一中校長廖財固告訴中央社記者，來自日本的研修團成員29人昨天到校園參訪，成員們對小禮堂美麗的羅馬式拱圈、倫巴底帶，與紅樓磚牆上太平洋戰爭時期留下的彈孔均嘖嘖稱奇，更對校園裡高大挺立的大榕樹、超過百年的龍柏、蘇鐵等驚呼連連。

廖財固指出，校方針對此次國際友人來訪安排一系列研修活動，並參觀校史館與文物館，深入了解台南一中如何在歷史與創新中持續推進教育使命，並呈現百年校史，有研修團成員看到電影「臥虎藏龍」簽名海報，直說這是自己很喜歡的電影，但不知道導演李安也是南一中校友。

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廖財固表示，南一中致力於國際力培養，與日本、美國、越南等多國名校建立深厚合作關係，今年起更舉辦以探討聯合國永續發展目標（SDGs）為主題的國際研討會，2025年研討會預定於7月2日至4日舉行，將邀請全球教育界與學生參與，共同為世界永續發展獻策。

台南一中提供資料指出，此次台日教育交流研修團活動，共有來自日本各地校長、教授、政府官員等29人，應台南市觀光旅遊局邀請，參訪台南400史蹟與慶典活動，除了台南一中，也走訪安平古堡、台南市立博物館、延平郡王祠、國立台灣歷史博物館、林百貨等景點。（編輯：謝雅竹）1131210