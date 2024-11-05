一中之爭竟推聯名衣 2校長參戰號召穿出榮耀

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（中央社記者趙麗妍、張榮祥台中5日電）台中一中、台南一中「爭一中」歷史已久。兩校以「一中之爭」為主題，攜手推出聯名大學T恤，就連2校長也加入戰局，拍影片吹響號角，號召購衣穿出「真一中」榮耀。

台中一中和台南一中過去各自詡為「一中本校」，爭執「真一中」歷史已久。2019年雙方舉辦「一中盃」球賽，以運動家精神對決，此次，雙方以「衣」會友，攜手以「一中之爭」為主題，推出聯名大學T恤，有白藍兩色，背後文字為兩校多年來爭執真一中地位，在網路掀起論戰的關鍵文字。

中一中校長林隆諺、南一中校長廖財固也加入戰局，拍攝影片吹響戰鬥號角。影片中林隆諺展示多個武功招式，他指著創校紀念碑上文字，「吾臺人初無中學，有則自本校始」。廖財固也以雙手比出戰鬥姿勢表示，台南一中又稱「竹園岡」，竹子的英文叫bamboo，發音本部就是本部，有什麼好爭。2人展現「真一中」地位。

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林隆諺告訴中央社記者，兩校學生互相交流已久，但受限台中與台南的距離，舉辦活動不容易，得考驗兩校學生之間的默契，此次販賣所得將作為學生會的資金，若是銷售量不錯，後續學生考慮繼續深化，將販賣所得用作舉辦球賽的經費。

台中一中、台南一中因校名都有「第一高級中等學校」，學生校友經常「爭一中」。2020年8月有人把台南一中小書包掛在台中一中校門口「中」字上，引發2校學生網路論戰，連台南市長黃偉哲都出面打圓場說，台灣各地都有好學校，真的沒必要相互攻擊批評「網內互打」。（編輯：謝雅竹）1131105