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流浪動物暴增 中市議員建議仿效瑞士飼主須考照

2024/12/12 17:30
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中議員賴順仁今天指出，現代人飼養寵物，從貓、狗到綠鬣蜥都有，許多飼主因飼養能力不足，造成流浪動物暴增，他建議可仿效瑞士，規定飼主取得執照才能養，農業局表示，須中央修法。

飼養動物已成為現代人生活一部分，台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍議員賴順仁指出，許多飼主因為飼養能力不足，造成流浪貓狗數量暴增。

他指出，依據台中市政府統計，2022年，台中市流浪犬數量估計達1萬846隻，全國流浪動物數量則有15萬9697隻，相較2009年的8萬4891隻成長近1倍。

賴順仁表示，流浪動物隨地便溺、傳播疾病等，影響環境衛生，任意吠叫還會引發交通事故。他提及，瑞士推動「寵物執照制度」，規定民眾想飼養寵物，必須參加基礎課程，學習動物行為、照護技巧及相關法規，並通過筆試與實地測驗。

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賴順仁指出，所有寵物必須植入晶片，飼主資料登記於動物身分認證系統（ANIS），以利追蹤管理，新領養或購買寵物飼主須至少4小時課程訓練，以及與寵物共240分鐘實地互動課程，台灣若能推行類似制度，可有效提高飼主責任意識，減少衝動養寵與棄養行為。

對此，農業局長張敬昌表示，若飼養寵物須取得執照，得中央修改動物保護法、寵物登記管理辦法等；他個人建議，可從較危險動物開始分級、試辦。（編輯：陳仁華）1131212

張敬昌
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