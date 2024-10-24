台中八哥夜棲降屎雨擾民 市府試辦雷射光驅鳥

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）外來種白尾八哥入侵，城市飽受鳥害，夜晚時千隻八哥在樹上棲息，降下尿糞雨驚人，台中市府今年夏天先在潭子區試辦以雷射光干擾八哥棲息，若成效顯著將推廣其他各區。

台中市議會今天召開定期會財經業務質詢，民眾黨台中市議員江和樹拿出一張照片，一台機車被滴滿鳥屎，慘不忍睹，另一台藍色小貨車，藍色車殼也被鳥屎滴到，彷如覆蓋上藍染布料般。

江和樹表示，台中大里區因八哥群聚，製造大量尿糞從天而降，車子被屎彈襲擊，民眾面對滿是鳥屎的愛車，心疼又困擾；即使農業局已修剪路樹，八哥鳥照常群聚，要求市府對鳥害提出具體解決方法。

農業局長張敬昌表示，依據調查，台中鳥害最嚴重前3名，為潭子科技產業園區、大里區、綠川住宅區旁，八哥排泄物造成環境髒亂，當有車子駛過，休息中的八哥被驚擾後，鳥群鳴叫飛起時，鳥叫聲也造成附近住戶困擾。

為解決鳥害，張敬昌指出，農業局先以潭子科技產業園區進行驅鳥實驗，將外來種八哥夜棲樹木修剪、移樹或改種較矮樹種，今年3月起也在樹上噴灑防鳥忌避劑，發現鳥兒討厭特殊氣味，不喜歡棲息，不過，一下雨防鳥忌避劑被沖洗後就失效了。

農業局6月辦理「都市化鳥類擾寧及危害農作物專家論壇」後，開始測試以雷射光驅鳥，初步試驗顯示，夜棲起始時間照設雷射光，確實可加強棲地不適性反射印象，進而影響外來種八哥棲息意願。

張敬昌說，先以人工方式測試，若效果良好，後續將架設成定時雷射光照射，在八哥歸巢時間點自動亮起，進而推行到其他有需求地區。（編輯：陳仁華）1131024