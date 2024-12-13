點亮雲林關懷列車到水林 為弱勢學童免費配鏡

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）民進黨雲林縣議員蔡岳儒媒合北港宗聖扶輪社推動「點亮雲林」關懷計畫，為縣內弱勢學童視力檢查及免費配鏡，今天到水林鄉水燦林國小為59名學生服務，盼讓學生學習無礙。

根據雲林縣府統計資料，112學年度國小學童共有3萬604人，裸視視力不良率44.46％，其中有90.33％就醫矯正視力，但仍低於全台平均91.68％。

「點亮雲林」關懷活動實施計畫活動由蔡岳儒發起，國際扶輪3470地區指導，與北港宗聖扶輪社主辦，今天關懷列車到水燦林國小，為弱勢學童視力檢查及免費配鏡，共計59名學生參加。

北港宗聖扶輪社服務計劃主委蔡文瑞表示，偏鄉弱勢家庭中，兒童視力問題常常被忽略，若不在黃金時期做好矯正及給予正確視力保健觀念，將來成為高度近視比例相當高，且影響學習成就。透過「點亮雲林」視力保健服務計劃，幫助孩子矯正視力及配鏡，讓孩子學習無礙。

蔡岳儒說，關懷列車自105年啟動以來，至今已為490名學童進行視力檢查與宣導，並完成配製195副眼鏡，近4成學童需矯正視力，反映偏鄉地區學童視力問題嚴重性。

蔡岳儒等人希望透過專業的視力檢查，確保學童擁有清晰視力，進而不受影響地專注學習。同時，也藉此將社會的關懷落實到真正需要的地方。（編輯：郭諭儒）1131213