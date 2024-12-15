桃園首創全市設施地圖 盼杜絕蚊子館避資源重疊

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市都市發展局提出「全市設施地圖」報告，透過跨機關共同檢討公共設施空間分布合理性，以人口成長、就業就學等因子，檢視桃園實質館舍空間需求，減少資源重疊與蚊子館。

都市發展局今天發布新聞稿表示，桃園未來城市空間發展會報自去年6月啟動，每季召開一次，上週召開今年度第4次未來城市空間會報。

會中，都發局率先全台提出「全市設施地圖」，以民國118年、125年為需求目標，由各機關將所需公共設施位置標註在地圖上，並評估興辦的財務，以此邏輯盤整出公共設施開發優先順序，避免一區一館舍淪為蚊子館。

都發局指出，「全市設施地圖」概念已與相關局處討論，這次優先由民政局與經發局說明，民政局提出全市殯葬納骨設施規劃，避免資源重置，未來也將向中央爭取興辦或改建經費。

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另外，經發局針對市場用地進行盤點，考量現代人消費型態改變、區域人口快速增長，優先排定新興開發區的市場開發活化計畫。

桃園市都市發展局長江南志表示，都發局推動「全市設施地圖」，接下來將每個月召開跨局處專案會議，配合桃園市智慧城鄉發展委員會開發的資訊圖台，跨局處設施需求地圖再嫁接到同一系統平台，並進行空間檢討，輔助市府年度公共設施興辦的決策。（編輯：戴光育）1131215