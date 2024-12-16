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高市114年元旦升旗 發放5千張特製蛇年一卡通

2024/12/16 10:58
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市議會今天表示，將攜手市府在文化中心舉行114年元旦升旗典禮，並發放5000張、以乙巳蛇年與「未來高雄，無限共創」為主題設計的特製版「一卡通」，邀民眾踴躍參加。

高雄市議會舉行元旦升旗典禮將邁入第14年，民國114年將再攜手市府舉行元旦升旗活動，邀市民齊聚文化中心廣場一起迎接新年。議長康裕成表示，歷經考驗與蛻變，高雄成為富有魅力的城市，114年更值得期待。

高市議會今天透過新聞稿指出，114年元旦升旗典禮將在文化中心圓形廣場舉行，由高雄女中樂儀隊帶頭為活動揭開序幕，高雄高商樂旗隊也加入表演陣容，國軍娃娃以及海軍陸戰隊樂儀隊也不會缺席。

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此外，元旦升旗活動將限量發放5000張、以乙巳蛇年與「未來高雄，無限共創」為主題設計的特製版「一卡通」，童趣可愛的生肖蛇，穿梭在繽紛多彩的花卉與彩虹之間，象徵高雄在新的一年有無限創意與可能。

一卡通號碼牌預計於114年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。活動當天實施交通管制，可多利用大眾運輸前往。（編輯：張雅淨）1131216

#元旦升旗
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