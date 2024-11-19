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前高市議長吳鐘靈辭世 康裕成率一級主管悼念

2024/11/19 21:35（11/19 21:46 更新）
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歌手吳克群的爺爺、前高雄市議會議長吳鐘靈16日辭世，享耆壽96歲，議長康裕成（後右）及副議長曾俊傑（前右2）19日率一級主管前往靈堂致意。（高雄市議會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年11月19日
歌手吳克群的爺爺、前高雄市議會議長吳鐘靈16日辭世，享耆壽96歲，議長康裕成（後右）及副議長曾俊傑（前右2）19日率一級主管前往靈堂致意。（高雄市議會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年11月19日
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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）歌手吳克群的爺爺、前高雄市議會議長吳鐘靈辭世，議長康裕成及副議長曾俊傑今天率一級主管前往追悼，感念吳鐘靈一生為人正直，並感謝他為地方建設的付出與貢獻。

吳鐘靈16日辭世，享耆壽96歲，過去曾連任省轄市高雄市議會第5屆至第7屆議員，並當選第7屆副議長及第9屆議長，民國68年7月1日高雄市改制為直轄市後，擔任臨時市議會議長直至民國70年卸任。

康裕成及曾俊傑今天率領高雄市議會秘書長黃錦平、副秘書長余潮駿及議會一級主管前往靈堂致意。

康裕成感慨高雄又失去一位見證城市蛻變進步的老議長，她說，吳鐘靈從議員、副議長、議長，到國大代表，從政經歷豐富，感謝他為地方及國家的奉獻。

康裕成表示，議會前輩都是地方政治演變中重要的一環，如今高雄的進步，皆是前輩們接力打拚，為城市、為家鄉建設貢獻良策，打下紮實基礎，讓市民生活越來越好，她心中充滿感謝。

曾俊傑則緬懷吳鐘靈過去發揮所長，為高雄市打拚與付出，並強調老議長的氣度風範，為後輩樹立良好典範，令人感佩。（編輯：謝雅竹）1131119

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