台中慈濟醫院推AI工具 提供護理師適應臨床實務

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）為協助新進護理師適應繁忙的臨床工作，台中慈濟醫院推出數位工具「護理秘書」，提供即時查詢與技術指導，讓新進護理師能高效執行醫囑操作，還可透過聊天機器人獲得心理陪伴。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，許多新進護理師因不熟悉專業操作，覺得工作壓力倍增，甚至影響病人安全。副院長莊淑婷推動數位工具「護理秘書」，結合LINE＠平台與AI技術的互動系統，量身打造滿足護理師需求的數位化查詢工具，讓新進護理師隨時取得符合標準的操作指引，協助工作減壓增效，提升照護品質。

「護理秘書」由復健醫學部陳佳菁醫師主導開發，設計功能緊扣護理臨床需求，包含常見儀器操作說明、護理技術標準流程、工作常見問題解答及院內單位分機查詢等。平台整合多國語言衛教資訊，支援越南文、印尼文等，幫助護理師在多元文化環境下提供準確的健康指導，提升跨文化溝通與照護能力。

陳佳菁解釋，機器人能模糊比對使用者輸入內容，準確回應查詢需求。不僅提升資訊查詢效率，還設計成心理陪伴工具，為護理師提供溫暖的人性化互動。希望護理師在面對壓力時，能藉由與機器人的對話找到心理上的支持。

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新進護理師范宜柔表示，剛到職半年，因臨床工作繁忙，不敢頻繁請教學姐。「護理秘書」幫了很大的忙，像是輸血流程該注意什麼、點滴泵的操作步驟，甚至查詢院內單位的分機號碼，都能快速找到答案。在多國語言衛教功能，在面對非本國籍的看護時，能更有自信提供照護指導。

莊淑婷表示，希望透過智慧科技，提升工作效率還能在專業與心理層面提供全方位支持，為護理人員創造一個更友善的職場環境。（編輯：李淑華）1131216