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114年出訪安排 盧秀燕：日本一定會去行程規劃中

2024/12/16 17:35（12/16 17:56 更新）
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台中市長盧秀燕（前）16日出席市議會備詢，對於市議員關心114年是否有出訪行程，她表示，將出訪日本，相關行程尚在規劃。中央社記者趙麗妍攝 113年12月16日
台中市長盧秀燕（前）16日出席市議會備詢，對於市議員關心114年是否有出訪行程，她表示，將出訪日本，相關行程尚在規劃。中央社記者趙麗妍攝 113年12月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市長盧秀燕今年連續出訪新加坡、美國，目前任期剩下2年，市議員關心盧秀燕明年是否有出訪行程，盧秀燕今天表示，日本是一定會去，相關行程尚在規劃。

盧秀燕2任市長任期，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，出訪機會不多，今年連續出訪新加坡、美國。台中市議會今天召開定期會，國民黨市議員劉士州質詢，秘書處明年編列新台幣400多萬城市交流訪問預算，關心盧秀燕是否有出訪計畫。

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劉士州指出，先前因COVID-19疫情影響，盧秀燕未能出國訪問，現在任期僅剩2年，而且今年的台中購物節有3國大使協助宣傳，包含比利時、新加坡、日本，日本宮崎縣也和台中市締結為姐妹市，市府應要禮尚往出訪，也藉機行銷台中。

盧秀燕表示，日本是台中市繼美國以外姐妹市及友好城市最多的國家，加上日本大使擔任今年台中購物節大使，為台中行銷城市，「日本是一定會去訪問」，相關事務尚在規劃，出訪時間會落在明年。（編輯：陳仁華）1131216

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