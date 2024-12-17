大台南公車「智慧等車」 紅藍綠幹支線啟用

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（中央社記者張榮祥台南17日電）搭乘大台南公車不用怕過站不停。台南市政府今年6月試辦「智慧等車」3條路線逾10萬人次使用，即日起再啟用紅、藍、綠幹支線共45條路線，未來將逐步擴大到其他路線。

南市府交通局今天告訴中央社記者，大台南公車「智慧等車」今年6月在70路、9橘、橘9-1等3條路線試辦，涵蓋114處站位及30輛公車，大獲成功，逾10萬人次使用。

如今，大台南公車「智慧等車」在紅、藍、綠幹支線啟用，包括45條路線、1801處站位及211輛公車，預定民國114年1月至2月間再擴及至溪北地區橘、黃、棕幹支線。

交通局表示，大台南公車「智慧等車」主要是利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode及候車亭鍵盤等3種方式，將訊號傳送到公車駕駛座旁車機，通知司機下一站有民眾上車，有效解決偶有過站不停問題，也減輕司機行車壓力。

台南每輛公車設置車機設備，且於104年在全市4000多處公車站設置「虛擬智慧站牌」QRcode，不必加裝其他設備，只要透過程式修改，就可將「智慧等車」推廣到其他路線。

大台南公車APP及QRcode「智慧等車」功能中，若即將進站下一班次是低地板或無障礙公車，也會顯示「輪椅上車」選項，搭乘輪椅者可勾選，提早提醒司機預備服務。

交通局建議，「智慧等車」雙向通知司機和乘客，目的是輔助提醒，乘客在公車進站時應招手搭乘，將更可靠。（編輯：李淑華）1131217