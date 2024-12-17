犯保金門分會設首間保護據點 盼助馨生人重歸社會

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（中央社記者吳玟嶸金門縣17日電）犯保協會金門分會今天啟用金門首間馨生保護服務據點；犯罪被害人保護協會董事長張斗輝說，希望更多馨生朋友走出家裡，到據點參加活動。

犯罪被害人保護協會福建金門分會，今天上午在金寧鄉西浦頭社區活動中心舉行犯保金門分會「馨生保護服務據點」啟用儀式，張斗輝、犯保金門分會主任委員蔡育仁、金門縣議會議長洪允典等人出席。

張斗輝表示，法務部打擊犯罪是很剛性的司法，但包括被害人保護在內的柔性司法也非常重要；張斗輝說，曾有人和他分享，「困難，困在家裡什麼事情都很難」，希望更多馨生朋友能走出家裡，到據點參加活動，或者單純聊心事、喝咖啡，否則關在家裡很難重歸社會。

張斗輝也說，被害人如果重傷，可能會衝擊家庭的經濟環境，犯保協會最近針對重傷被害人照顧及關懷，和慈濟合作提供服務，目前先在台灣中區試辦，期待未來服務能夠拓展到金門。

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蔡育仁表示，感謝金寧鄉公所、西浦頭社區發展協會借用活動中心，協助辦理馨生保護服務，提供馨生人互相交流、扶持據點，犯保協會將結合據點，與社區辦理各種活動，加強馨生人服務。

金門地檢署透過新聞稿表示，犯保金門分會將運用據點空間辦理小團體、讀書會、聚餐、生活成長課程等活動，讓馨生人有更多喘息空間，並協助馨生人重建生活，盼在陪伴與鼓勵下，能減輕案件發生後產生壓力，走出傷痛。（編輯：郭諭儒）1131217