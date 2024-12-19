婦人搭公車遇急煞跌倒流產 議員指北市涉包庇業者

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（中央社記者劉建邦台北19日電）經試管懷孕的盧姓婦人搭公車時，因公車急煞跌倒流產，鑑定報告認為當事人未緊握扶手，駕駛無責，議員質疑北市公運處涉包庇。公運處指出，此案已進司法程序，將配合調查。

國民黨台北市議員李明賢今天在北市議會召開記者會，包含當事人盧姓夫妻、台北市政府交通局副局長常華珍、政風處官員皆出席。李明賢說，盧姓婦人在7月間搭光華巴士從內湖進市區，準備下車時，公車駕駛疑未注意車前狀況急煞，導致盧婦跌倒後往前翻滾。

李明賢也公布公車內影像，他表示，盧姓婦人才透過試管而懷孕，卻因事故流產，此案進入台北市車輛行車事故鑑定會進行鑑定，報告卻採公車業者及司機說法，認為盧婦未緊握扶手和欄杆才跌倒，判定駕駛和業者無任何肇事責任。

李明賢指出，經他調查，司機描述案發時車速與行車紀錄器影像不符合，台北市公共運輸處事後還不願提供車內影像，並告知若公布可能違法，質疑公運處涉包庇業者，經與當事人討論後，決定把資料交給北市政風處調查公運處、交通事件裁決所是否瀆職。

他說，車內影像有3疑點，包含鑑定報告內的公車煞車減速有明顯不同、公運處對案發時影像遲不提供、公車駕駛戴耳機開車且未透過廣播提醒乘客。

常華珍回應，對當事人發生此事感到遺憾，此案的鑑定報告在10月15日出爐，但業者與當事人對鑑定結果有不同意見，當事人提告，檢方在11月15日要求提供影像，後續將配合調查。

她說，將要求公車業者把此案提入公車事故賠償爭議諮詢委員會，預計12月底開會討論。至於駕駛用耳機，將依法開罰新台幣9000元，並把影像提供給檢方參考，對於先前未提供影像部分，感到抱歉。

常華珍指出，此案發生在7月15日，事後經鑑定釐清肇責，鑑定報告認為司機無肇事責任，公車業者依保險賠償當事人6000元。

盧姓婦人說，因年紀大想懷孕陸續進行療程時間約1年多，花費近百萬元，好不容易懷孕，但不到1週就在公車內跌倒，被醫生告知小朋友沒心跳，心情頓時跌入谷底且感到悲傷，案發時有緊握扶手，但鑑定報告卻稱沒有，無法接受。

公車業者事後接受媒體電訪時表示，案件發生後，自8月起就有關懷傷者並提供1.2萬元慰問金，經申請事故鑑定認為公車駕駛無責，是因乘客未緊握扶手，從影片來看，當時前後方的乘客都是站立且未跌倒。

業者指出，當事人事後提出賠償金額102萬元，雙方因金額落差大沒共識，後續進入司法程序。至於公車駕駛戴耳機，雖無法規規定，因考量影響行車安全，駕駛會記大過。

他說，公運處不會包庇業者，主管機關僅是依車禍事故鑑定對外說明，且車內都有貼標語等向乘客宣導應注意安全。（編輯：張銘坤）1131219