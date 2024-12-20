台南建置優先號誌系統 救護車通過路口減少4秒

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（中央社記者張榮祥台南20日電）爭取緊急傷病患黃金搶救時間，台南市建置號稱全國最大優先號誌系統，整合救護車、消防車等不同車種智慧號誌，也讓救護車平均通過每一路口時間減少4秒，提升36.8%行車速率。

台南市長黃偉哲今天在成大醫院門診大樓2號出入口主持台南市建置緊急車輛路口優先號誌系統成果分享會，他指出，降低救護勤務事故，提升黃金救援時間，是保護患者及出勤救護重點。

黃偉哲表示，醫治傷病患是爭分奪秒的事，台南市整合救護車、消防車等不同車種智慧號誌，更是全國規模最大優先號誌系統，未來將擴建至大台南區域醫院路廊，提升緊急救援效率及安全。

黃偉哲說，緊急運送傷病患時，若每一個路口減少4秒通過時間，幾個路口減少時間足以提高成功救治機率。台南市所有救護車已裝上12導程心電圖，加上緊急車輛優先號誌系統，醫療團隊成功救治傷病患就有更高機率。

南市府交通局指出，台南市民國110年首次運用車路聯網技術，建置奇美醫院至成大醫院間緊急救護車輛優先號誌，112年又於安南醫院周邊建置系統，今年再盤點緊急車輛多事故4處路口建置優先號誌，透過即時控制時號誌相方法，讓救護車安全順暢通過路口。

優先號誌系統不只適用救護車，市府也導入消防車試辦，目前共建置車路聯網優先號誌路口35處、救護車20輛、消防車3輛，已成為全國最大緊急車輛優先號誌系統，期望明年擴大到溪北地區。

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交通局統計，救護車通過鄰近醫院設置優先號誌路口，平均減少4秒通過時間，提升36.8%行車速率，綠燈通過機率也提升89.9%，有效減輕救護車駕駛心理負擔及提高救護效率。

交通局表示，智慧優先號誌系統運作，將造成另一方向道路停等紅燈秒數增加及號誌短暫不連鎖，系統將補回另一方向道路綠燈秒數，自動恢復連鎖。大台南智慧交通中心也隨時監控車流，彈性調整時制及優先號誌，兼顧整體路網順暢。（編輯：李淑華）1131220