新北某校長遭控霸凌不成立 工會擬陳情撤銷師鐸獎

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市某國中校長遭投訴霸凌代理老師，教育局審議不成立，但將校長記1支小過。代理教師產業工會今天說，也接獲其他老師陳情類似行為，擬向教育部陳情要求撤銷校長的師鐸獎。

據了解，這名曾獲師鐸獎的校長，8月被已經離職的代理老師投訴涉不當言詞霸凌，甚至以「絕對人事權」威脅，導致這名女性代理老師身心俱疲。

新北市政府教育局下午表示，經邀集教育行政、法律及諮商與臨床心理等專家學者調查，審議霸凌不成立。但因情緒控管不佳，記1支小過；校長因言詞不當已向老師致歉，並檢討改進。

教育局回應中央社記者詢問表示，至於全國代理暨代課教師產業工會擬請教育部撤回當事人校長的師鐸獎，教育局表示尊重。目前並未接獲其他老師控訴同一校長的申訴案。

產業工會在霸凌案審議結果出爐後，在網路社團徵詢其他曾有相同經驗的老師，依據其公布的內容，有其他教師控訴這名校長，在前幾任學校常情緒失控，在會議中訓斥老師，下班後還瘋傳通訊軟體Line轟炸，讓老師們敢怒不敢言。

產業工會理事長黃湘仙今天在臉書Facebook貼文稱，有人寫信給她說「有老師被這名校長弄到憂鬱症」，因怕被針對而不敢站出來。「市政府身為主管機關到底做了什麼？」

黃湘仙表示，目前接獲9件其他老師陳情，另1案為學生陳情。職場霸凌調查出爐，新北教育局應依照「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法，啟動調查校長。

她說，若教育局不辦理，會再向教育部申請專案調查，並依照「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」評估撤銷這名被投訴校長的師鐸獎。

另外，新北市中小學校長協會理事長張明賢表示，協會對此事表達歉意，但調查認定職場霸凌不成立，呼籲外界應回歸教育原點，還給學校寧靜。（編輯：李錫璋）1131224