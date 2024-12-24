桃園市將封路辦理年貨大街 盼舊城區再現榮景

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市政府經濟發展局今天指出，市府年節結合桃園區南門市場資源，將封街舉辦年貨大街，市府同步公布垃圾清運及交通規劃，方便民眾採辦年貨之餘，也能恢復舊城區的往日榮景。

經發局今天發布新聞稿表示，為方便民眾採辦年貨，桃園市府農曆春節將結合桃園區的南門市場資源，在南華街封街舉辦「2025桃園年貨大街」，時間為民國114年1月11日至1月28日共18天。

「2025桃園年貨大街」活動，經發局指出，年貨大街在中山路與南華街口，將管制車輛只出不進；民族路與文化街口，每天早上7時至晚上7時也會管制車輛，住戶可憑通行證通行，外來客僅機車可通行；南海街全天候改為雙向通行。

另外，市府也在南華街及南門公園規劃機車臨停區方便民眾停放機車。至於南華街上原有的公車站牌也將暫時取消停靠，民眾可改至民族路上的公車站牌搭乘。

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在垃圾清運方面，經發局指出，活動期間將增加下午1時至2時的垃圾車清運時段，將在中山路與南華街口、鎮南街與南華街口、文化街與三民路口等3個定點回收居民垃圾。

經發局表示，相關資訊市府已張貼告示牌於各主要路口及公車站牌，希望將影響降到最低，也讓成效及人潮發揮到最大，未來對舊城區的建設也將投入更多資源，期盼透過年貨大街的舉辦，協助舊城區經濟發展、再現往日人潮。（編輯：戴光育）1131224