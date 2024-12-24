南投改建德興國小老舊校舍 獲教育部全額補助

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（中央社記者鄭維真南投縣24日電）南投縣政府向教育部爭取到1.4億餘元，全額補助改建南投市德興國民小學老舊校舍，今天舉行校舍整建動土典禮，預計115年10月完工，將成為具有在地文化特色的無障礙綠建築。

許淑華表示，德興國小民國44年創立，最初由在地祭祀公業無償提供土地、地方樂捐興建教室，地方都希望能有新校舍，讓老師教學及學生學習更舒適。

許淑華說，縣府順利爭取到教育部全額補助，未來會持續做好教育工作，讓孩子開心成長、放心學習，期盼2年後新校舍順利啟用，讓孩子有更好的學習環境。

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德興國小現今校舍從63年起陸續分期建造，主體構造為加強磚造，已達報廢年限，建物雖經補強，但多處龜裂、鋼筋裸露、滲水、壁癌嚴重、牆壁磁磚脫落等，教育部補助新台幣1億4037萬餘元改建校舍。

縣府指出，重建工程預計115年10月完工，新校舍設計符合最新法規，且具在地文化特色無障礙綠建築，2層樓高教育大樓擁有14間教室、4間廁所、8座樓梯。（編輯：郭諭儒）1131224