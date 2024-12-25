台中購物節消費額創新高 114年1月抽出精品好宅

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中購物節今天是最後一天，市府經發局表示，雖然活動今天結束，但民眾登錄消費發票收據到31日截止，到目前登錄金額已突破去年328.2億元紀錄，壓軸大獎精品好宅將於明年1月10日抽出。

台中購物節從10月底開跑到今天結束，經發局表示，受民眾支持、店家熱情投入，加上新加坡、日本及比利時駐台代表共同行銷加持，到23日為止，消費登錄金額已達到328.5億元，不但超越去年328.2億元，更較去年同期增加22億元，再突破紀錄。

台中購物節除了有現金獎，市府也宣布，明年1月10日將抽出最終壓軸大獎精品好宅，活動剩今天，別錯過最後購物機會，並於12月31日前登錄消費發票收據，就有機會準備入住清水好宅。

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經發局長張峯源表示，目前統計外縣市民眾參與活動情形，以彰化縣的消費登錄金額16億元最高，其他五都（台北市、高雄市、新北市、台南市及桃園市）民眾在台中購物節的消費登錄金額亦超過3億元；台中市除了購物節活動的吸引力，更有一中、逢甲等知名商圈吸引遊客造訪，在城市魅力與購物節相輔相成之下，吸引外縣市民眾前來台中消費。

經發局說明，明年1月10日將送出這屆購物節壓軸大禮，市價近千萬的清水區「日光森活」精品好宅，再次提醒，只要在12月31日前，仍有機會於APP補登購物節活動期間（10月24日至12月25日）消費的發票及收據，趕快把握最後登錄機會，別讓成為好宅主人的機會溜走。（編輯：謝雅竹）1131225