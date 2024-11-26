棒球12強台灣奪冠 台中3夜市將送逾2千份美食

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，台中市經發局今天宣布，逢甲、旱溪及大慶等3夜市，將分別於27到30日提供逾2000份美食，時間及地點將公布於3夜市管委會粉絲專頁。

台灣隊在2024年世界12強棒球賽中完勝日本封王，寫下台灣棒球史新紀錄，台中市政府同感榮耀，除祭出全城各項優惠方案外，市府各局處轄下的LED看板播放圖文，共同慶賀台灣隊奪冠，也陸續祭出好康措施。

經發局長張峯源表示，經發局特別串聯夜市祭出在地國民美食，包含逢甲觀光夜市、旱溪夜市與大慶夜市，於27至30日提供超過2300份以上美食，有國民美食雞排、老祖宗智慧的冬令進補麻油雞、大小朋友皆喜愛的地瓜球等各式遠近馳名美食，歡迎來台中大快朵頤一番。

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經發局說明，27日晚間7時在大慶夜市服務處前方，發放500份旗魚串及熱狗組合（或其他同等價值小吃）；旱溪夜市則於30日下午7時於服務處前發放地瓜球及棒棒腿組合1000份（或其他同等價值小吃）。

逢甲觀光夜市攤販集中區則將發放雞排300份、麻油雞100份、冰沙200杯、地瓜球100份、無骨排骨酥100份等。經發局表示，活動詳細發放時間與地點，近日將公布於3處夜市管委會的粉絲專頁，歡迎鎖定粉專搜尋查看。（編輯：謝雅竹）1131126