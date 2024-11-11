台中物調券21日起發放35萬份 提振庶民經濟

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市政府為提振庶民經濟，祭出100元現金換200元物調券活動，將於21日到23日登場，經發局今天表示，這次將於108處市場、夜市、商圈等發放35萬份，限於27日前消費。

台中市經濟發展局上午在市府舉辦「2024物調券第二波宣傳記者會」，經發局長張峯源與各商圈、夜市代表都到場出席啟動儀式，宣布將於21日起連續3天在108處地點發放35萬份物調券。

張峯源表示，上半年舉辦第1波物調券發放後，很多民眾關心是否還有第2波，也有年輕人詢問是否可以發放數位物調券，可見受到不同年齡層民眾的歡迎，也為民眾生活帶來小確幸。

為提振庶民經濟，市府去年開始發放物調券，今年是第2年舉辦，張峯源說，在市議員建議下，市府推出許多改善作為，包括調整各大、小場域發放份數、針對已領取民眾蓋手章避免重複領取，部分場域並視動線情況，準備休息座椅，供行動不便或長者使用。

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上半年第1波發放35萬份物調券，張峯源說，統計發放率100%，回收率99%，成效良好，這次再推出第2波，增加了3處攤鋪位規模達100攤的民營市場，包括東區十甲發市場、大里區內新市場、北屯區新一點利市場等。為照顧梨山地區一般店家，也廣邀當地商店，例如早餐、簡餐店、麵包店等加入。

經發局說明，這波預計可為參與店家帶來逾新台幣7000萬元商機，提醒物調券使用期限到27日為止，民眾可以在發放期間到各公告場域，以現金100元兌換200元物調券，每人可兌換2份，限領1次，不可重複領取。（編輯：郭諭儒）1131111