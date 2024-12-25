施政6週年 黃敏惠蓄積「再造」能量嘉義市邁向永續

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市長黃敏惠今天以「再造」為主題，帶領市府團隊在市府中庭舉行施政6週年記者會；她說，延續「新永續、出發」蓄積能量，打造「全齡共享、世代宜居」永續城市。

記者會以沙畫藝術家莊明達的6幕作品揭開序幕，點出嘉義市作為阿里山林鐵起點的重要地位，並具永續融入城市治理的意涵；現場更播放市政成果紀錄影片，細數嘉義市布建綠色公共運輸、打造新舊融合木都、建構具韌性城市、打造高齡友善樂齡勇壯城的成果。

黃敏惠致詞表示，市府團隊「堅持走對的路、做對的事」，重大市政建設逐漸展現成果，便是最好證明；嘉義市今年5月頒定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，建立起淨零施政依據，向永續城市邁出關鍵一步，「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」三者齊頭並進，成就城市「再造」。

黃敏惠指出，環境保護不只是說法，市府將永續融入市民生活、扎根教育，成為平時日常，全國首創「校園零排放接送區」，鼓勵步行、無碳化運具等接送學子；「大溪厝水環境教育園區」更繼垃圾焚化、水資源中心後，成為嘉義市第3座環境教育園區，讓永續種子萌芽。

此外，嘉義市增加可供休閒遊憩的公園綠地，目前有38座公園，未來將再開闢7處社區公園，以及大幅增加中央排水的通洪能力、建置雨水下水道，讓嘉義市成為具綠色生態、防洪韌性城市。

黃敏惠說，嘉義市啟用綠能永續循環園區，並建置啟用的底渣再利用廠，可大幅減少廢棄物產生，讓資源永續再循環。

記者會最後由市府團隊共同堆疊起象徵永續、多元的「嘉」字拼圖，由黃敏惠拼起「嘉」字中心位置的大同心圓，如同「桶箍」一般，統合市府團隊，意指帶領城市永續幸福。（編輯：陳仁華）1131225