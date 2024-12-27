農業部全國十大神農及模範農民 屏東3人獲選

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）農業部第34屆全國十大神農及模範農民選拔，屏東3名農民獲獎；其中李榮春復育「平埔黑豬」獲選十大神農，洪兆濡與許德全獲全國模範農民。屏東縣長周春米贈匾勉勵。

周春米表示，屏東縣農產業人才輩出，本屆十大神農及模範農民得主，都是長期在地深耕推動智慧農業、永續農業及優化農業技術的農產業翹楚，期待獲獎者們未來持續與農友交流農業技術、分享成功經驗，激勵更多農友一同打造屏東縣優質農產業環境。

屏東縣政府農業處新聞稿表示，十大神農得主李榮春長期致力於復育獨特台灣原生種「平埔黑豬」，積極開拓國際種原市場，創立國際化品牌Odiva，藉由現代化管理及智慧科技打造五星級優質畜牧場環境及動物福利，並研發廢水處理專利技術及糞渣沼氣再利用，堪稱台灣畜牧業楷模。

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農業處表示，全國模範農民洪兆濡曾獲全國香蕉及火龍果優質果品評鑑冠軍，多年來持續精進栽培管理技術，並導入智慧農業科技及強化抗病蟲害技術，與台灣香蕉研究所合作，建立香蕉生產鏈碳足跡盤查，擔任輔導師培育許多在地青農參加全國評鑑獲獎無數，成果貢獻深受肯定。

另1名全國模範農民許德全也對香蕉產業作出貢獻。農業處指出，許德全推動屏東香蕉產業升級，透過保底收購長期保障在地蕉農收益及穩定市場價格，不僅將新鮮香蕉行銷到統一超商及全聯等各大通路，更研發綠蕉薯條及餅乾等可長期保存的香蕉加工品，幫助產銷調節及香蕉產業發展，足為農企業經營典範。（編輯：謝雅竹）1131227

全國模範農民洪兆濡（右2）曾獲全國香蕉及火龍果優質果品評鑑冠軍，多年來持續精進栽培管理技術，並導入智慧農業科技及強化抗病蟲害技術，成果貢獻受肯定。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月27日

全國模範農民許德全（右2）推動屏東香蕉產業升級，透過保底收購長期保障在地蕉農收益及穩定市場價格，不僅將新鮮香蕉行銷到各大通路，更研發綠蕉薯條等可長期保存加工品。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月27日