HBL睽違24年移師屏東 男生組複賽壓軸周春米開球

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）2024學年度HBL高中籃球甲級聯賽睽違24年移師屏東辦理，12月17日至28日在屏東縣立體育館開打，今天男生組複賽壓軸賽事，縣長周春米到場開球加油。

今天HBL男生組複賽壓軸賽事，2023學年度甲級男生組冠軍南山高中對上同學年度亞軍光復高中，周春米到場開球，並一一與球員擊掌加油打氣；球員們場上奮力拚搏，場外熱血沸騰加油聲繚繞體育館。

周春米表示，HBL作為台灣最具影響力青少年籃球賽事，也是未來籃球明星發源地，縣府近年向中華民國高級中等學校體育總會爭取HBL移師國境之南，感謝高中體總本學年將HBL賽事移至屏東，男生組12強複賽激戰進入尾聲，邀請全國愛好籃球朋友到場加油。

周春米指出，屏東縣推動四級五區體育人才培育政策，提升運動場域品質與運動風氣，縣立體育館除能辦理桌球、排球、羽球及軟式網球等賽事，現在更拓展舉辦全國籃球賽，展現場館多元功能。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，HBL賽事睽違24年來到屏東，體育館場地大小對HBL賽事非常適合，感謝縣府協助設備採購，包括新籃架、積分板等，期待未來更多賽事到屏東，讓球迷就近感受不同於電視轉播的熱血氛圍。

屏東縣體育發展中心發布新聞稿表示，縣府持續打造更優良運動環境，屏東國際滑輪溜冰場是亞洲唯二符合國際最新標準的滑輪溜冰比賽場地，提供選手良好競技運動環境；屏東國際棒球場將於12月30日動土，預計於2027年底完工，將持續爭取更多全國大型賽事，展現屏東運動典範之都的熱情與活力。（編輯：陳仁華）1131226