HBL能仁連20年闖8強 獻給天上恩師林正明

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（中央社記者陳容琛屏東26日電）HBL高中籃球聯賽能仁家商今天在男子組複賽以83比74逆轉東泰高中，締造連20年晉級8強創舉，教練李正豪想將這份榮耀獻給天上的恩師林正明。

前台灣男籃國手「小羊哥」林正明長年深耕基層，在HBL勁旅能仁執掌兵符超過15年，不僅幫助球隊2度完成2連霸，並培育出不少台灣頂尖籃球人才，沒想到在今年7月驟逝，對力拚重返冠軍榮耀的能仁造成不小影響，尤其是本季將挑戰連20年晉級8強創舉。

雖然場邊少了精神支柱林正明的身影，不過能仁全隊上下皆帶著他的精神拚戰，隨著今天在HBL男子組複賽順利以9分之差扳倒東泰，能仁如願提前搶下8強門票，攜手東泰、南湖高中、光復高中、錦和高中及南山高中晉級。

球員時期曾參與能仁首度勇闖8強，如今改以教練身分率領能仁締造連20年晉級8強的創舉，教練李正豪賽後接受媒體聯訪時忍不住落淚坦言，今年壓力特別大，因為不想讓天上的恩師林正明失望，「特別有意義的一年，有幾個小朋友賽後落淚，畢竟平時受到小羊哥很深照顧，讓球員感覺很窩心。」

李正豪透露，每天睡前都會在心中默默呼喊林正明的名字，期許恩師能夠聽到，並透過暗示指引方向，「今年10月也有夢到小羊哥，我記得是聚餐場合，他跟我說球隊就是這樣經營、朝著目標向前走，當下起床很難過，教練終於來看我了。」

即便能仁今年遇到斷層，而且控球後衛不如往年成熟，但李正豪認為經過複賽的洗禮，很多球員的進步幅度很大，不過仍有細節需要修正，他期許子弟兵回去後能再調整，以最佳狀態迎戰8強階段。（編輯：李亨山）1131226