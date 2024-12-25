HBL球隊赴中國參賽 體育署：若影響課業將暫停補助

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（中央社記者黎建忠台北25日電）針對國內多所高中籃球隊前往中國參加交流賽的情況，體育署今天重申，學生課業學習重於訓練活動，若在學期上課期間出國影響課業，將暫停該校1至5年各類經費補助。

今年國內多所高中籃球隊在參加完高中籃球甲級聯賽（HBL）第一階段預賽後，就前往中國參加交流賽，順便以賽代訓，包括南山高中、松山高中、東泰高中等傳統名校。

體育署今天發出聲明表示，不鼓勵各級學校學生運動團隊在學期中出國交流，違反相關規定，體育署將停止各類經費補助。

體育署長鄭世忠強調，學生課業學習重於訓練活動，各級學校務必依相關規定辦理，在優先維護學生學習權益前提下，妥善規劃運動代表隊各項活動，「若學校不落實課業輔導，或在學期上課期間出國影響課業，將暫停1至5年該校各類經費補助。」

鄭世忠重申，秉持保障學生學習及受教權利，不鼓勵也未曾提供補助相關學校於學期間參與此類型活動。

依據「教育部運動發展基金補助各級學校運動團隊作業要點」，申請補助的案件，體育署均要求申請補助者不得在學期上課期間參賽，避免影響學生受教權，如果學校仍規劃在上課期間出國，原則均不予補助。

除了教育部運動發展基金補助各級學校運動團隊作業要點之外，「高級中等以下學校運動代表隊訓練注意事項」、「高級中等學校學生學習評量辦法」也都訂有代表學校參加校外競賽每學年應以30日為限。（編輯：吳協昌）1131225