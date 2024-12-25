加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
首頁 / 運動
HBL
新聞專題
HBL1/138
首頁 / 運動

HBL球隊赴中國參賽 體育署：若影響課業將暫停補助

2024/12/25 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北25日電）針對國內多所高中籃球隊前往中國參加交流賽的情況，體育署今天重申，學生課業學習重於訓練活動，若在學期上課期間出國影響課業，將暫停該校1至5年各類經費補助。

今年國內多所高中籃球隊在參加完高中籃球甲級聯賽（HBL）第一階段預賽後，就前往中國參加交流賽，順便以賽代訓，包括南山高中、松山高中、東泰高中等傳統名校。

體育署今天發出聲明表示，不鼓勵各級學校學生運動團隊在學期中出國交流，違反相關規定，體育署將停止各類經費補助。

體育署長鄭世忠強調，學生課業學習重於訓練活動，各級學校務必依相關規定辦理，在優先維護學生學習權益前提下，妥善規劃運動代表隊各項活動，「若學校不落實課業輔導，或在學期上課期間出國影響課業，將暫停1至5年該校各類經費補助。」

鄭世忠重申，秉持保障學生學習及受教權利，不鼓勵也未曾提供補助相關學校於學期間參與此類型活動。

依據「教育部運動發展基金補助各級學校運動團隊作業要點」，申請補助的案件，體育署均要求申請補助者不得在學期上課期間參賽，避免影響學生受教權，如果學校仍規劃在上課期間出國，原則均不予補助。

除了教育部運動發展基金補助各級學校運動團隊作業要點之外，「高級中等以下學校運動代表隊訓練注意事項」、「高級中等學校學生學習評量辦法」也都訂有代表學校參加校外競賽每學年應以30日為限。（編輯：吳協昌）1131225

#HBL
#中國
#鄭世忠
#體育署長
#東泰高中
#松山高中
#南山高中
#補助
鄭世忠
世界棒球12強賽台灣奪冠 教練團共享激勵金600萬林郁婷性別又遭質疑棄賽抗議 體育署盼世界拳總完善制度
HBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
HBL邱靖追籃球夢 前男籃國手父親放手支持
108
更多編輯台推薦新聞：